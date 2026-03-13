В Самарской области пьяный водитель во время дрифта сбил женщину с ребенком

В Самарской области дрифтер сбил женщину с ребенком. На помощь пострадавшим прибыла Росгвардия, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел на заснеженной дороге. Лихач устроил опасное шоу, намеренно занося машину и наворачивая круги. Во время опасного маневра он сбил женщину с ребенком.

Удар был настолько мощным, что пострадавших отбросило на несколько метров. Неподалеку оказались сотрудники Росгвардии, которые вызвали скорую.

Виновник был задержан. Его передали сотрудникам полиции.

Ранее трамвай занесло из-за гололеда, и он сошел с рельсов в Ростокинском проезде в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.