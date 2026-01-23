Московский дрифт: трамвай развернуло поперек путей в Ростокинском проезде
Фото - © Telegram/«МК: срочные новости»
Трамвай занесло из-за гололеда, и он сошел с рельсов в Ростокинском проезде в Москве сообщает «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в районе остановки «Ростокинский проезд». Судя по опубликованным кадрам, общественный транспорт намертво встал поперек путей.
Его головная часть оказалась в сугробе. Пассажиров высадили.
Из-за аварии задерживались трамваи № 11 и 25, а маршруты временно менялись. Сейчас движение полностью восстановлено.
