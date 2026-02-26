В Самаре возбудили дело после жестокого убийства собаки

сегодня в 22:03

В Самаре собаку жестоко избили и выбросили с балкона третьего этажа дома на улице Красноармейской. Возбуждено уголовное дело, сообщает АиФ в Самаре .

Тело животного с признаками насильственной смерти 24 февраля обнаружили у дома № 143 на улице Красноармейской. Ветеринары центра «ФлагманВет» зафиксировали травмы головы, колото-резаные раны на шее и следы многочисленных ударов тупым предметом. На фасаде нашли пятна крови. Был ли пес жив в момент падения, установит экспертиза.

Местные жители утверждают, что собака была домашней. Они подозревают в расправе соседа, который, по их словам, употребляет запрещенные вещества. По информации источника издания, к гибели животного может быть причастен ранее судимый за убийство человек. Мотивы устанавливаются.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

Эксперт-кинолог Артем Киселев заявил, что практика по таким делам в стране только формируется.

«Человек, способный издеваться над животным, представляет опасность для общества», — подчеркнул он.

По словам специалиста, в последние годы суды чаще выносят реальные сроки по подобным преступлениям.

