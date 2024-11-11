В Самаре умер участник СВО, впавший в кому после ранения в палец

Уроженец Курганской области Александр Гусев, который получил осколочное ранение пальца в зоне СВО, скончался в одном из военных госпиталей Самары, сообщает 63.ru .

«К сожалению, Александр умер. По словам врачей, причина смерти — остановка сердца», — рассказала сестра 40-летнего военнослужащего Мария Вербицкая.

По ее словам, при последнем визите брата врачи предупредили о большом риске осложнений. В таком состоянии любой жизненно важный орган мог отказать.

Доброволец заключил контракт с Минобороны в июне текущего года. Однако уже в июле во время выполнения боевого задания в зоне СОВ Александр получил осколочное ранение пальца. Некоторое время бойца перенаправляли в различные госпитали, а затем он оказался в Самаре.

По словам родственников, изначально военнослужащему достали осколок в больнице им. Пирогова, но во время операции Александр впал в кому. В этом состоянии мужчину перевели в военный госпиталь на Невской.