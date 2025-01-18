В Сальвадоре расстреляли 29-летнюю российскую эскортницу

Нацполиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, она оказывала в стране эскорт-услуги, сообщает Lenta.ru .

Она предлагала свои услуги под псевдонимом «Лолита ла Русита».

О происшествии в службу экстренной помощи сообщили вечером 16 января. На месте полицейские обнаружили пострадавшую, у которой были огнестрельные ранения.

Россиянку доставили в медучреждение, но врачи не смогли ее спасти. У пострадавшей были слишком тяжелые травмы.

Полицейские при расследовании убийства задержали Эрвина Лагоса Андраде. Предварительно, мужчина занимался продвижением оказываемых эскортницей услуг.