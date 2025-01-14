В Салехарде воспитатели детсада распивали спиртное, пока малыши спали

В детском саду «Росинка» Салехарда воспитатели уложили детей спать, а сами сели рядом и начали распивать алкоголь, сообщает «112» .

Мама одной из воспитанниц пришла в дошкольное учреждение и обнаружила шокирующую картину. Она увидела, что рядом со стульчиками, на которых висела детская одежда, был установлен стол. На нем стояли алкоголь и закуски.

Оказалось, что воспитатели распивали горячительные напитки прямо на рабочем месте. Дети в это время спали.

Также мать девочки рассказала, что ее дочь ранее получила психологическую травму после слов воспитательницы: «Все дети пришли красивые в сад, а ты нет». Сейчас малышка обрезает себе волосы и часто говорит, что не любит себя.

По данному факту проводится разбирательство. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее воспитательница детсада в Австралии ушла в порно, устав работать с малышами. Причиной такого решения, по словам девушки, стала депрессия, которая возникла из-за работы с детьми.