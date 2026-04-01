В сахалинском селе обрушилась часть стены школы-детсада
В селе Кировском Тымовского района на Сахалине обрушилась часть стены школы-детского сада, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на платформе Мах.
«Причины произошедшего устанавливаются. Для этого привлечены специалисты строительной лаборатории», — отметил он.
Отмечается, что здание требует капитального ремонта.
Он добавил, что детям ничего не угрожает. Ученики заранее переведены на дистанционное обучение, а дошкольникам нашли места в другом детском учреждении.
