В сахалинском селе обрушилась часть стены школы-детсада

В селе Кировском Тымовского района на Сахалине обрушилась часть стены школы-детского сада, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на платформе Мах.

«Причины произошедшего устанавливаются. Для этого привлечены специалисты строительной лаборатории», — отметил он.

Отмечается, что здание требует капитального ремонта.

Он добавил, что детям ничего не угрожает. Ученики заранее переведены на дистанционное обучение, а дошкольникам нашли места в другом детском учреждении.

