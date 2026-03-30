В школе Карелии обыскали детей из-за пропажи туалетной бумаги

В одной из школ Карелии устроили досмотр вещей учениц после пропажи туалетной бумаги, а потом затравили мать школьницы, пожаловавшуюся на это, сообщает Daily Карелия .

Инцидент произошел в учебном заведении Кондопоги, где 19 марта из женского туалета пропали два рулона туалетной бумаги. После пропажи директор устроила проверку личных вещей учениц, не уведомив полицию и родителей. Известно, что в этот день в школе работали контролирующие органы. При этом родители учеников сообщали, что бумага появляется в туалетах только на время проверок.

Мама одной из учениц, у которой проверяли рюкзак, пожаловалась на случившееся в соцсетях. По ее словам, администрация школы не извинилась за инцидент. Более того, в учебном заведении начали травить женщину.

Так, по ее словам, педагоги оскорбляют ее и унижают, причем это происходит даже перед учениками, а также пишут оскорбительные комментарии в адрес ребенка и семьи.

При этом женщина утверждает, что школьники поддержали ее. Учителя же пишут на своих страницах одинаковые посты, выражая поддержку директору.

В Минобразования Карелии редакции подтвердили произошедшее. Там отметили, что педагог должен уважительно относиться к личности ребенка и ни в коем случае не ущемлять его права. А детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев добавил, что участились случаи, когда администрации школ, руководствуясь благими намерениями, берут на себя несвойственные им функции правоохранительных органов.

