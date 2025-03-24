В Рунете вновь произошли сбои: Роскомнадзор назвал причину

РКН: сбои в Рунете связаны с использованием иностранных серверов

Российские пользователи пожаловались на массовой сбой в работе некоторых сервисов. По данным Роскомнадзора (РКН), неполадки связаны с использованием иностранных серверов — именно на их инфраструктуре зафиксированы проблемы, сообщает «Интерфакс» .

Ранее принадлежащий РКН Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования выявил сбои в доступе к некоторым сервисам Рунета.

«Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендовал компаниям использовать отечественные хостинг-провайдеры.

24 марта российские пользователи заявляли в том числе о сбоях в работе банковских приложений и операторов связи.