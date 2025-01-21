В Рудольфове учительница обезвредила школьника с пистолетом, топором и ножом

СМИ: в Рудольфове учительница обезвредила школьника с пистолетом и топором

В городе Рудольфове на юге Чехии преподавательница обезвредила вооруженного ученика, который направил на нее пистолет. Школьник не успел выстрелить в педагога, женщина «отреагировала очень быстро», сообщает «Царьград» со ссылкой на České noviny.

Учащийся отлучился в туалет и вернулся уже с пистолетом. Он направил оружие в сторону учительницы, но она его обезвредила.

«Ученик пошел в туалет, вернулся в класс с пистолетом и на самом деле хотел выстрелить в учителя, что ему не удалось», — утверждает чешское издание.

По словам местного губернатора Мартина Кубы, у нападавшего также был небольшой топор и нож. Благодаря оперативной реакции учительницы никто не пострадал, нападавший задержан.

В местной полиции не подтвердили данные СМИ и заявили, что расследование пресеченного нападения только началось.