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В РУДН провели эвакуацию на фоне работы пожарной сигнализации

В Российском университете дружбы народов (РУДН) сработала пожарная сигнализация. Людей эвакуировали из здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещение. Преподавателей и студентов вывели на улицу.

На опубликованных кадрах видно, как люди толпой спешат к выходу. Студенты собрались недалеко от здания.

На место приехала полиция. Что конкретно произошло, пока неизвестно.