В РУДН провели эвакуацию на фоне работы пожарной сигнализации
Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович
В Российском университете дружбы народов (РУДН) сработала пожарная сигнализация. Людей эвакуировали из здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещение. Преподавателей и студентов вывели на улицу.
На опубликованных кадрах видно, как люди толпой спешат к выходу. Студенты собрались недалеко от здания.
На место приехала полиция. Что конкретно произошло, пока неизвестно.