В Ростовской области ищут исполнителя покушения против начальника штаба Собесского

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Начальник штаба в Ростовской области не пострадал после покушения

В Ростовской области совершено покушение на начальника штаба-первого заместителя командира воинской части Вадима Собесского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Политик рассказал, что военный ехал в своём автомобиле в Миллерово. Машина задымилась.

«Собесский успел покинуть автомобиль перед тем, как Volvo взорвался, и не пострадал», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

СК России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В городе начались поиски преступника.