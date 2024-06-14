В Ростовской области ищут исполнителя покушения против начальника штаба Собесского
Начальник штаба в Ростовской области не пострадал после покушения
В Ростовской области совершено покушение на начальника штаба-первого заместителя командира воинской части Вадима Собесского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Политик рассказал, что военный ехал в своём автомобиле в Миллерово. Машина задымилась.
«Собесский успел покинуть автомобиль перед тем, как Volvo взорвался, и не пострадал», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
СК России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
В городе начались поиски преступника.