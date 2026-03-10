В Ростове приставы сломали плечо общественнику при выселении из дома семьи

В Ростове-на-Дону приставы сломали плечо известному общественнику Игорю Савченко во время выселения из дома женщины с детьми. Савченко снимал происходящее на видео, сообщает Don Mash .

Журналист решил помочь местной жительнице Асмик В. Дом, построенный ее отцом много лет назад, был признан незаконным. В ходе судебных разбирательств отец скончался, а Асмик не удалось выиграть дело. Судебные приставы обязали женщину с двумя несовершеннолетними детьми покинуть единственное жилище.

В день выселения Савченко приехал к Асмик и начал снимать процесс на видео. Однако, по словам общественника, приставы заявили, что не выпустят его из дома, пока он не удалит видео. Он вызвал полицию, но в этот момент его начали силой вытаскивать на улицу.

На опубликованных кадрах видно, двое приставов взяли общественника за руки и начинают тащить по полу в сторону выхода. В этот момент женский голос за кадром просит приставов прекратить применять силу.

«Приставы УФССП по Пролетарскому району мне, журналисту, применили грубую физическую силу и сломали плечевой сустав», — заявил Савченко.

Общественник написал заявление в правоохранительные органы.

