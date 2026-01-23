В российском городе мусоровозы оказались важнее людей

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) региональный оператор по обращению с ТКО объяснил срыв графика вывоза мусора опасениями за сохранность спецтранспорта. По версии компании, содержимое контейнеров представляло угрозу для механизмов мусоровоза, выяснило издание «КомсаNews» .

Жильцы дома 3/2 на улице Юбилейная столкнулись с критическим переполнением мусорной площадки. Несмотря на то, что проезд для техники был свободен и припаркованные машины не мешали работе, коммунальщики проигнорировали объект, оставив двор утопать в отходах.

«Не вывезли мусор! Кого вы впустили?! Что за постоянная проблема?! Им всегда что-то мешает! В этот раз кто им помешал?! Машин припаркованных не было!» — жаловался один из горожан под публикацией комсомольской мэрии в соцсетях.

В ответ на недовольство горожан региональный оператор сообщил, что работа на данном участке была сорвана по техническим причинам. По его утверждениям, в обычных контейнерах для бытовых отходов оказались крупногабаритные предметы, не предназначенные для погрузки стандартным способом.

Вместе с тем оператор зафиксировал наличие «негабарита» и пообещал очистить площадку в течение дня, вероятно, с привлечением другого типа техники.

