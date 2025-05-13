В России замужней учительнице дали 9 лет колонии за интим с четвероклассником

«Mash на Мойке»: замужней учительнице из Токсова дали 9 лет за интим с учеником

Учительницу из поселка Токсово Ленинградской области приговорили к 9 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего четвероклассника. Приговор 27-летнему педагогу стал одним из самых суровых в подобной практике, сообщает «Mash на Мойке» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ленобласти.

Скандал с преподавательницей разгорелся в феврале 2024 года. Мама ее ученика обнаружила у сына переписку с классным руководителем, в которой педагог показывала свои интимные места.

Далее замужнюю учительницу обвинили в приставаниях к 11-летнему ученику. Утверждалось, что она специально оставляла его после уроков и запирала кабинет, где домогалась школьника. После вспыхнувшего скандала некоторые родители защищали педагога, настаивая, что преподавательница младших классов прилежно учит их детей.

Суд приговорил учительницу к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима и на 1 год лишил ее права заниматься преподавательской деятельностью.