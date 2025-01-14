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Суд оштрафовал водителя Порше на 180 тысяч рублей за выезд на встречку

В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движения на дороге в Каспийске, оштрафовав водителя Порше на 180 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

31 декабря 2023 года в Каспийске 18-летний водитель Porsche Cayenne специально выехал на полосу встречного движения.

Это действие угрожало другим участникам дорожного движения.

Обвиняемый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей, сказано в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что это первый подобный случай в России.