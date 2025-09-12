В России пенсионерка отстреливалась сначала от собак, а потом от их хозяйки

У Вырицы пенсионерка отстреливалась от собак и подстрелила их хозяйку в голову

В Ленинградской области 66-летняя пенсионерка отстреливалась от набросившихся на нее собак из аэрозольного пистолета, после чего поспорила с их хозяйкой и подстрелила ее в голову. Все произошло в лесу у поселка Вырица, сообщила пресс-служба главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Собачница из деревни Химози обратилась в полицию днем 10 сентября. Как рассказала 40-летняя женщина, ей в голову выстрелила пожилая дама, которая перед этим палила в сторону ее питомцев.

Вскоре полиция установила, что стрелок — 66-летняя пенсионерка из Вырицы. Женщина палила из «Добрыни» в сторону собак, которые на нее набросились, после чего начала ругаться с их хозяйкой. В итоге словесная перепалка закончилась еще одним хлопком — пенсионерка выстрелила оппонентке в лицо и ушла.

У пострадавшей женщины выявили химический ожог глаз. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

В итоге обе участницы конфликта попали в полицию на беседу, после чего их отпустили. У пенсионерки также изъяли пистолет «Добрыня».

По факту произошедшего проводится проверка.