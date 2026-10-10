Праздник к нам приходит: фуру с новогодними украшениями заметили в Москве

Жители Москвы сообщили в соцсетях, что город начал готовиться к новогодним праздникам, несмотря на дату в календаре. На одной из улиц 8 октября заметили фуру, груженную гирляндами, сообщает «Москвач • Новости Москвы» .

На опубликованных кадрах видно, что в кузове открытого формата лежали гирлянды, а также конструкция с порядковым номером будущего года — 2027.

«Вы не ждали? А он уже едет к нам», — написал автор ролика.

В комментариях к публикации пользователи Сети написали, что чиновники слишком рано начали готовиться к праздникам. Некоторые интернет-пользователи выразили надежду, что устанавливать конструкции начнут позже, а пока для удобства просто перевозят на склады.

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