Трамп заключил сделку с Путиным после игнора Зеленским его требований

Стали известны негласные мотивы, подтолкнувшие президента США Дональда Трампа к договоренностям с Россией о закупках дизеля. По информации неназванного американского чиновника, Белый дом пошел на этот шаг после того, как украинский лидер Владимир Зеленский пропустил мимо ушей порядка шести настоятельных требований Вашингтона перестать бить по нефтеперерабатывающим заводам РФ, сообщает РБК со ссылкой на публикацию Axios.

Информацию до представителей Киева лично донесли доверенные переговорщики американского лидера — специальный посланник президента США Стив Уиткофф и старший советник, зять американского лидера Джаред Кушнер.

В администрации настаивали на прекращении атак в одностороннем порядке. Перебои с переработкой в РФ провоцировали подорожание горючего на внутреннем американском рынке.

В свою очередь официальная Москва предупредила о неотвратимости ответа на любые попытки Киева расширить масштабы ударов по объектам инфраструктуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские вооруженные силы уже ведут планомерную работу в рамках возмездия, и украинской стороне придется заплатить цену за подобные действия.

Ночью Соединенные Штаты сняли санкции с российского дизтоплива. Эта мера будет действовать до 7 апреля. США ожидают, что РФ передаст 300 тыс. тонн дизельного топлива, а в будущем возможно увеличение объемов.

Днем ранее Кремль обнародовал итоги телефонной беседы президента РФ Владимира Путина с Трампом. В ходе диалога стороны сфокусировались на путях разрешения конфликта на Украине, иранском вопросе и глобальном энергорынке. Москва выразила открытость к экспорту нефти и топлива в Соединенные Штаты ради мировой экономической стабильности, а также условилась продолжать регулярное взаимодействие по линии спецслужб и аппаратов лидеров.

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