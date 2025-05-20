В России машина проехала по голове упавшего велосипедиста. Видео

В Усть-Илимске Иркутской области велосипедист погиб после ДТП с иномаркой. Мужчина врезался в одну из припаркованных машин и упал головой прямо под колеса едущего транспорта, сообщили в пресс-службе управления ГАИ регионального главка МВД России.

Авария произошла 19 мая примерно в 16:30 по местному времени. По предварительной информации, 46-летний водитель велосипеда ехал по дороге и случайно врезался в припаркованную машину. После столкновения велосипедист упал на асфальт, а его голова оказалась прямо под проезжающим Land Rover. В итоге пострадавший получил серьезные травмы.

После аварии водитель велосипеда попал в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти пациента не удалось. Пострадавший умер на следующий день после аварии.

По факту гибели велосипедиста проводится проверка.