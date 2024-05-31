В Богородске двухлетняя малышка выпала из окна пятого этажа и выжила

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В Нижегородской области двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В нижегородском Богородске двухлетняя девочка выпала из окна, находясь на пятом этаже дома. Девочке удалось выжить, она находится в больнице, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на источник в рядах правоохранителей.

Происшествие случилось накануне, 30 мая. Примерно в 21:00 двухлетняя малышка рухнула из окна, предположительно, пока мать была в пьяном состоянии.

Девочке удалось выжить, однако ее пришлось экстренно госпитализировать с тяжелыми травмами.

«По данному факту проводится проверка. Семья состоит на учете», — сообщили изданию в нижегородском главке МВД.

Мать ребенка ранее привлекалась к ответственности по административной статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.