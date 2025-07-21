В России четырехлетний мальчик ездил на машине и сбил двухлетнюю сестру

В Чувашии четырехлетний мальчик ездил на машине и сбил двухлетнюю сестру

В чувашской деревне Старые Мураты четырехлетний мальчик сел за руль отцовской иномарки и сбил двухлетнюю сестру. Девочка выжила и, предварительно, не получила серьезных травм, сообщает РИА Новости .

Сестра мальчика не получила переломов, однако ее все равно решили отправить на обследование в Чебоксары. После случившегося с малолетним гонщиком беседовал районный прокурор, который провел ему воспитательную беседу.

Судя по кадрам с места происшествия, несовершеннолетний катался на отцовском Volkswagen. Где в это время были родители детей, а также как дошкольник смог попасть в машину и завести ее, не уточняется.

Ранее трое детей и автомобилист пострадали в аварии с грузовиком в Подмосковье.