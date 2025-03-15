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В Рязанской области при взрыве трубы на НПЗ пострадали 3 человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва трубы на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязанской области, сообщает РИА Новости .

«Взрыв трубы был <…> в 10:35 <…> На РНПК <…> Три пострадало», — заявили в региональной Единой дежурно-диспетчерской службе.

Собеседник агентства добавил, что всех пострадавших в результате ЧП экстренно госпитализировали в больницу.

Ранее возгорание произошло на нефтебазе в Туапсе после атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, в районе НПЗ прогремели около десяти громких взрывов.