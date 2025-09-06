В РФ задержали французского велосипедиста за незаконное пересечение границы
Фото - © скриншот
44-летнего француза Софиана Сехили задержали во Владивостоке, велосипедист пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии, сообщает «Осторожно, новости».
Как пишет издание Le Monde, сейчас он находится в СИЗО. Мужчину обвиняют в незаконном пересечении границы РФ.
Француз пытался установить мировой рекорд, проехав на велосипеде от Лиссабона до Владивостока.
Велосипедист начал путешествие в июле. 2 сентября Сехили рассказал в соцсетях, что его задержали сотрудники таможенной службы границе РФ и Китая. За время он мужчина уже въезжал на территорию России. Француз добрался до Чечни из Грузии и выехал в Астраханской области в Казахстан.