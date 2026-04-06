В результате пожара в Хабаровске погибли двое человек

Во время тушения возгорания в пятиэтажном доме в Хабаровске нашли тела мужчины и женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме поступило 6 апреля около 4.00 (5 апреля 21.00 по мск).

Пожарные спасли из дыма 28 жильцов, в том числе троих детей, еще 20 человек смогли покинуть здание самостоятельно.

В 06.38 6 апреля (23.38 5 апреля по мск) пожар удалось потушить. Причины возгорания устанавливаются.

