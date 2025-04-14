сегодня в 00:22

В результате обстрела ВСУ Херсонской области погибли два человека

В результате обстрела Голой Пристани Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека, сообщает ТАСС .

«Сегодня в 19:05 мск в Голой Пристани в результате обстрела погибли два человека — мужчина 1956 года рождения и женщина 1961 года рождения», — рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Трое пострадавших увезли в больницу с ранениями грудной клетки, спины и коленных суставов.

Украинская армия продолжает нарушать российско-американские договоренности о прекращении огня. За сутки ВСУ 5 раз атаковали объекты энергетики РФ.

18 марта на 30 дней были заключены договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, однако киевский режим не спешит их соблюдать.