ВСУ 5 раз за сутки атаковали объекты энергетики РФ в нарушение договоренностей

Украинская армия продолжает нарушать российско-американские договоренности о прекращении огня. За сутки ВСУ 5 раз атаковали объекты энергетики РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

18 марта на 30 дней были заключены договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, однако киевский режим не спешит их соблюдать. За последние сутки российские объекты были обстреляны 5 раз.

В Брянской области поврежден энергообъект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Часть жителей Севского района осталась без света.

В Курской области обстреляли энергообъект «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Электроснабжение прекращено у жителей Беловского района.

В Луганской Народной Республике из-за обстрела ВСУ повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, разрушен склад ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» в Троицком. Есть пострадавшие — ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения. Также атакована электроподстанция «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК», трансформатор выведен из строя.

В Запорожской области атакована электроподстанция Пологи ГУП «Таврия-Энерго». 7250 человек в 6 населенных пунктов временно остались без света.

С 9 по 10 апреля украинские силы совершили 11 атак по объектам российской энергетики. Пострадали объекты в ЛДНР, Херсонской, Курской, Белгородской областях и Краснодарском крае.