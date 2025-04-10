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ВСУ 11 раз атаковали объекты российской энергетики за сутки

С 9 по 10 апреля украинские силы совершили 11 атак по объектам российской энергетики в нарушение договоренностей о временном прекращении ударов по энергообъектам, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ЛНР пострадали два объекта. Из-за первой атаки украинских сил отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская — Победа филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС. Кроме того, ВСУ ударили по электроподстанции Антрацит филиала ПАО «Россети» — Донбасское ПМЭС.

В ДНР украинский дрон сбросил боеприпас на объект ПАО «Россети» в Горловке. В Запорожской области из-за атаки БПЛА отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-Энерго».

В Херсонской области дрон ВСУ повредил трансформаторы на электроподстанции Бэхтеры ГУП «Херсоноблэнерго».

В Курской области из-за обстрела со стороны украинских сил были повреждены провода, отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Под Брянском дрон ВСУ ударил по энергообъекту Страчево филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», а другой дрон атаковал энергообъект Светово филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

В Белгородской области ВСУ ударили по газопроводу низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород». А затем украинский дрон сбросил боеприпас на электроподстанцию 110 кВ Грайворон филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

В Краснодарском крае из-за атаки дрона была отключена высоковольтная линия 110 кВ Варениковская — Джигинская ПАО «Россети Кубань».

9 апреля в Минобороны РФ рассказали, что за пять часов ПВО ликвидировала 6 БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Дроны были уничтожены в период с 09:00 до 14:00.