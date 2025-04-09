Минобороны: ПВО ликвидировала 6 БПЛА ВСУ над Белгородской областью 9 апреля

Российская ПВО вывела из строя шесть украинских беспилотников над Белгородской областью за пять часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Цели были ликвидированы над Белгородской областью в период с 09:00 до 14:00.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью ВСУ ударили по еще двум объектам российской энергетики в нарушение договоренностей о временном прекращении атак по таким целям. Восемь украинских беспилотников намеренно атаковали компрессорную станцию «Кореновская» Кореновского района Краснодарского края, а 2 дрона — газораспределительную станцию «Темрюк» в Краснодарском крае.

Кроме того, 9 апреля украинские войска попытались нанести удар по военному аэродрому в Оренбургской области. Однако атаку удалось отбить.