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Российская ПВО отбила удар беспилотников по военному аэродрому под Оренбургом

Украинские войска попытались нанести удар по военному аэродрому в Оренбургской области. Однако атаку удалось отбить, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

ВСУ попытались нанести удар с помощью беспилотника самолетного типа. Атаку успешно отразили средства ПВО.

Никто не пострадал. Объекты не были разрушены.

Ранее ВСУ попытались нанести удары по объектам в Моздокском районе Северной Осетии с помощью беспилотников. Однако средства ПВО успешно отразили атаку.