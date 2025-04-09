ПВО отразили атаку дронов в Моздокском районе
15 беспилотников сбито над Северной Осетией
В Моздокском районе Северной Осетии силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
По данным Минобороны РФ, за последние часы уничтожено 15 вражеских БПЛА.
Жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
Режим «беспилотной опасности» продолжает действовать в регионе.
Ранее в ночь на среду беспилотники ВСУ атаковали ряд российских регионов. Пострадавших нет.