ПВО отразили атаку дронов в Моздокском районе

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15 беспилотников сбито над Северной Осетией

В Моздокском районе Северной Осетии силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По данным Минобороны РФ, за последние часы уничтожено 15 вражеских БПЛА.

Жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Режим «беспилотной опасности» продолжает действовать в регионе.

Ранее в ночь на среду беспилотники ВСУ атаковали ряд российских регионов. Пострадавших нет.