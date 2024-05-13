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В результате обрушения дома в Белгороде погибла 8-летняя девочка и вся ее семья

В результате обрушения подъезда на улице Щорса в Белгороде погибла 8-летняя девочка. Под завалами десятиэтажки нашли тела школьницы, ее мамы, бабушки и дедушки, сообщает SHOT .

Как стало известно, семья давно не виделась. Мама с дочкой приехали погостить к родным в тот момент, когда ВСУ начали обстреливать Белгород ракетами.

В настоящее время на улице Щорса продолжается разбор завалов. Все эвакуированные жители десятиэтажки находятся в ПВР или у родственников. Сейчас сохраняется угроза обрушения дома.

Основная часть разбора завалов уже завершена. Спасатели в ходе работ извлекли тела 15 человек.

Ранее стало известно, что 27 человек получили ранения в результате удара ВСУ по дому в Белгороде. Десять жителей получили амбулаторную помощь, их отпустили домой.

В Сети появились кадры удара по многоэтажке на улице Щорса в Белгороде.