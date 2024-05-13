Гладков: 27 человек ранены в результате удара ВСУ по дому в Белгороде

27 человек получили ранения в результате удара ВСУ по дому в Белгороде. Десять жителей получили амбулаторную помощь, их отпустили домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам главы региона, шесть человек готовят к отправке в федеральные клиники. В их числе полуторамесячный ребенок и его мама.

Вчера по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к нам прибыли бригады врачей. 11 человек остаются в наших больницах — всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Гладков добавил, что экспертные организации по обследованию и изучению технического состояния поврежденного жилого дома продолжат работы. По итогам работы примут решение о судьбе многоэтажки. ⠀

В пунктах временного размещения на данный момент находятся 36 жителей, у которых повреждены квартиры. На заседании оперативного штаба обсудят меры поддержки граждан и примут решение по направлению документов в федеральный центр по получению помощи в восстановлении или приобретении жилья для жителей, потерявших дом.

Ранее поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте удара ВСУ по дому в Белгороде были завершены.