МЧС: спасатели завершили разбор завалов в Белгороде

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Поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте удара ВСУ по дому в Белгороде завершены, сообщает МЧС .

По данным ведомства, жертвами трагедии стали 15 человек. Их тела достали. Спасти удалось 17 жителей.

Целый подъезд многоквартирного дома в Белгороде обрушился после удара ВСУ. На месте всю ночь работали спасатели.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее лично доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в городе. Меры, по его словам, чтобы враги понесли заслуженное наказание, уже предпринимаются.