В результате ДТП в Тверской области погибли 3 человека
Несовершеннолетняя девочка погибла в результате ДТП в Тверской области
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В результате ДТП, которое произошло на 82 км трассы Торжок — Осташков, погибли три человека. Среди них была несовершеннолетняя, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Тверской области.
По имеющейся информации, грузовой автомобиль, груженный песком, при повороте направо опрокинулся на встречную полосу движения.
Машина упала на легковой автомобиль, из-за чего погибли три человека.
По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.