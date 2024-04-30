В результате ДТП в Тверской области погибли 3 человека

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Несовершеннолетняя девочка погибла в результате ДТП в Тверской области

В результате ДТП, которое произошло на 82 км трассы Торжок — Осташков, погибли три человека. Среди них была несовершеннолетняя, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Тверской области.