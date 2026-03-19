В результате ДТП с участием «скорой» в Москве пострадали четыре человека
В результате ДТП с участием машины скорой помощи на Нахимовском проспекте в Москве пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал«112».
«По уточненным данным, четыре человека пострадали в ДТП на Нахимовском проспекте в Москве», — говорится в сообщении.
Вечером 19 марта в Москве в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи.
Авария с участием легкового автомобиля произошла на Нахимовском проспекте. На месте происшествия работаю экстренные службы.
Изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали 3 человека: водитель скорой помощи, врач и пациент.
Подробности аварии уточняются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.