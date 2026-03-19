В результате ДТП с участием «скорой» в Москве пострадали четыре человека

В результате ДТП с участием машины скорой помощи на Нахимовском проспекте в Москве пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «112».

«По уточненным данным, четыре человека пострадали в ДТП на Нахимовском проспекте в Москве», — говорится в сообщении.

Вечером 19 марта в Москве в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи.

Авария с участием легкового автомобиля произошла на Нахимовском проспекте. На месте происшествия работаю экстренные службы.

Изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали 3 человека: водитель скорой помощи, врач и пациент.

Подробности аварии уточняются.

