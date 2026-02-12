сегодня в 01:35

В результате ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб ребенок

В результате аварии с участием автомобиля и грузовика в Солнечногорске погиб ребенок, сообщает в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно известно, что 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Лада», не справился с управлением и совершил попутное столкновение с грузовой автомашиной марки «Скания».

В результате аварии погиб 2-летний мальчик, его мать получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

