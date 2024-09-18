В результате аварии в Петербурге BMW давила людей на тротуаре и влетела в ларек
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В Санкт-Петербурге произошла крупная авария с участием иномарок BMW и Mazda. После столкновения «баварец» вылетел на тротуар, где сбил двух людей и угодил в ларек, сообщает газета «Петербургский дневник».
ДТП случилось 17 сентября в 22:45 на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы.
После аварии BMW по управлением 35-летнего автомобилиста выехала на тротуар, где сбила 21-летнюю девушку и 58-летнего мужчину. Далее иномарка врезалась в ларек, где стояла 19-летняя горожанка.
В результате аварии 58-летний пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Пострадавших девушек также пришлось везти в больницу, но уже с травмами средней степени тяжести.
В деталях и обстоятельствах крупной аварии разбираются правоохранители.