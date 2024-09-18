В результате аварии в Петербурге BMW давила людей на тротуаре и влетела в ларек

сегодня в 10:45

В Петербурге 3 пешехода пострадали в результате столкновения Mazda и BMW

В Санкт-Петербурге произошла крупная авария с участием иномарок BMW и Mazda. После столкновения «баварец» вылетел на тротуар, где сбил двух людей и угодил в ларек, сообщает газета «Петербургский дневник» .

ДТП случилось 17 сентября в 22:45 на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы.

После аварии BMW по управлением 35-летнего автомобилиста выехала на тротуар, где сбила 21-летнюю девушку и 58-летнего мужчину. Далее иномарка врезалась в ларек, где стояла 19-летняя горожанка.

В результате аварии 58-летний пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Пострадавших девушек также пришлось везти в больницу, но уже с травмами средней степени тяжести.

В деталях и обстоятельствах крупной аварии разбираются правоохранители.