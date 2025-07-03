В Африке военные вставляли гвозди во влагалища женщин после изнасилований

Военные эфиописких и эритрейских армий насиловали жительниц Тыграя (штат Эфиопии) после ввода войск в регион, сообщает Baza со ссылкой на газету The Guardian. Армейцы совершали изощренное насилие, чтобы сделать представительниц народа тиграй бесплодными. Власти Эритреи отвергали все обвинения в изнасилованиях, грабежах и нарушениях прав человека в Тыграе.

Военная операция в Тыграе началась в 2020 году, когда лауреат Нобелевской премии мира и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед ввел армию в штат для свержения региональной правящей партии. Мирный договор был подписан в 2022 году: по мнению исследователей из Гентского университета, к моменту окончания конфликта в эфиопском регионе погибло 300-800 тысяч мирных жителей.

Особое внимание прессы привлекли случаи жестоких изнасилований, которым солдаты подвергали женщин Тыграя. По данным The Guardian, на сексуальное насилие, в том числе групповое, пожаловались десятки тысяч жительниц штата. Врачи рассказали, что только одна небольшая больница, которая находится в административном центре Тыграя Мэкэле и имеет всего четыре кабинета, приняла около 7-8 тысяч жертв изощренного насилия.

Как пишут СМИ, солдаты специально калечили детородные органы своих жертв, чтобы они не могли размножаться — вставляли во влагалища гвозди, шурупы, кусачки для ногтей, пластиковый мусор с камнями и песком, а также записки с угрозами. Последние помещали в пластик и помещали в детородные органы жертв.

«Люди из Асмэры, Эритреи, мы храбры. Неужели вы забыли, что творили с нами в 90-е? Мы никогда не забудем. Отныне ни одна женщина из народа тиграй не родит нового тыграйца. Мы готовы к мести. Никто не останется в стороне», — говорилось в одной из записок.

Президент Эритреи Исайяс Афеворки называл обвинения в нарушениях прав человека в Тыграе ложными.