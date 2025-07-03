Сотрудников ГИБДД наградили в свой профессиональный праздник в Кашире

Это Виктор Корнилов, Дмитрий Гуркин, Елена Бессонова, Анастасия Фетисова, Владимир Кибикин, Евгений Кузнецов, Сергей Константинов, Андрей Пашинов.

«Уважаемые сотрудники Госавтоинспекции! От души поздравляю каждого из вас с профессиональным праздником и благодарю за тот вклад, который вы вносите своей работой в безопасность нашего округа! Особые слова признательности — ветеранам службы, которые передают свой опыт молодым сотрудникам. Крепкого всем вам здоровья, успехов в службе и благополучия!» — поздравил ВРИП главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.



«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.