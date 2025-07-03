Ефимов: инвестор восстановил историческое здание ХХ века в Пресненском районе

Инвестор завершил реставрацию объекта культурного наследия начала XX века, расположенного в Скатертном переулке. После выполнения всех работ здание перевели на льготную арендную ставку по программе «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа „1 рубль за квадратный метр в год“ работает в столице с 2012 года и позволяет привлекать все большее число инвесторов к восстановлению значимых памятников архитектуры. Очередным объектом, который был приведен в порядок благодаря усилиям предпринимателей, стали конюшни с каретным сараем ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Договор аренды объекта был заключен в июне 2022 года», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что инвестор выполнил все условия программы и теперь платит символическую ставку — 1 рубль за кв. м в год.

Здание площадью свыше 250 кв. м находится по адресу: Скатертный переулок, дом 4/2, стр. 2. Это двухэтажная постройка, где сохранилась брандмауэрная стена с арочным проемом на первом этаже. Все внутренние помещения перекрыты сводами Монье.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, согласно договору с городом, арендатор полностью отреставрировал фасады, покрасил конюшни в серый цвет с белыми деталями, как у главного дома, и отремонтировал кровлю.

«Восстановлены и декоративные элементы внешнего вида здания. Внутри укреплены конструкции и заменены инженерные сети. Благодаря переходу на льготную ставку аренды предприниматель сможет экономить более 4,5 млн рублей ежегодно», — сказала Соловьева.

Для участия в программе предприниматели подают заявки через специализированные торги. Победители заключают договор аренды на 49 лет. Чтобы перейти на льготную ставку, необходимо провести реставрационные работы под надзором департамента культурного наследия.

Как подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, льготная аренда исторических зданий пользуется спросом у столичных бизнесменов. С 2022 года на торгах было продано 6 таких объектов, при этом на каждый лот в среднем приходилось по 3 претендента.

Дополнительная информация о доступных городских предложениях, включая льготные программы, размещена на инвестиционном портале Москвы. Для участия в торгах требуется регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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