В Ревде водитель насмерть сбил двух девочек на тротуаре и травмировал еще одну

В Ревде Свердловской области на улице Чехова произошла авария, в которой две школьницы погибли, а третья пострадала. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области .

Предварительно известно, что авария произошла вечером 27 октября. Школьницы стояли на тротуаре перед регулируемым пешеходным переходом и ждали, когда загорится зеленый свет на светофоре. В этот момент на большой скорости их сбил 37-летний водитель Lada, который не справился с управлением.

После наезда на школьниц, мужчина не остановился, но, продолжив движение, врезался в здание.

«В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Их личности в настоящий момент устанавливаются сотрудниками полиции», — сообщили в ГАИ.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе начатого расследования.

