В Реутове мужчина из ружья через дверь случайно застрелил своего соседа

В Реутове правоохранительные органы задержали местного жителя, который подозревается в том, что в апреле 2024 года случайно застрелил своего соседа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

2 апреля в одной из квартир реутовской многоэтажки было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди. При этом входная дверь была закрыта изнутри и имела пулевое отверстие.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования выяснилось, что выстрел был произведен из ружья, имеющего ствол типа «Ланкастер». После проверки лицензий на данное оружие оказалось, что один из собственников проживает в соседней квартире.

В ходе допроса задержанный рассказал, что выстрелил в дверь соседа с целью напугать, а не убить. В настоящее время следователи и криминалисты проверяют версию подозреваемого.

В ближайшее время планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения фигуранту дела.