В Раменском округе из-за непогоды 5 улиц остались без света

В Московской области бушует непогода, из-за ветра с порывами до 25 м/с и дождя произошли коммунальные аварии, которые обесточили пять улиц Раменского округа. Об этом сообщил глава городского округа Эдуард Малышев.

«Из-за аварий, вызванных погодными явлениями, временно отсутствует электроэнергия в многоквартирных домах по улицам Красноармейская, Лесная, Коминтерна, Михалевича, Рабочая в городе Раменское. Аварийные службы приступили к восстановительным работам», — пояснил Малышев в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время обесточенные улицы подключат к резервной линии электропередачи. Электричество в домах должно появиться в течение двух часов. Глава Раменского подчеркнул, что в зоне отключения нет значимых социальных объектов, а котельная и водозаборный узел обеспечены электроснабжением от АО «Раменский приборостроительный завод».

Специалисты ПАО «Россети Московский регион» в составе 4 бригад устраняют перебои с электричеством в зоне ответственности ТУ «Кузнецовское» и ТУ «Юго-Западное». Для ускорения работ привлечены дополнительные силы из филиала «Южные электрические сети».

Энергоснабжение котельной в деревне Нестерово временно обеспечивается мобильной электростанцией, предоставленной АО «Раменская Теплосеть». Аналогичным образом передвижной генератор Раменского РЭС в скором времени восстановит подачу электроэнергии жителям деревни Рылеево.

При отсутствии света в доме не стоит паниковать — ситуация находится под пристальным контролем. Для оперативного решения проблемы можно обратиться за помощью по любому из следующих способов:

Единая диспетчерская служба: 8 (496) 473-92-07;

Автоматический помощник Женя по номеру 122 (добавочный номер 4);

«Мособлэнерго» по телефону: +7 (495) 995-00-99;

Операторы «Светлой линии» компании «Россети Московский регион» доступны круглосуточно: +7 (800) 220-0-220.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.