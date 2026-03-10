сегодня в 15:08

В Путилкове подросток подорвал банкоматы в отделении банка

Подросток устроил подрыв банкоматов в отделении банка на улице Вольной в поселке Путилково городского округа Красногорск. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных, пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инцидент произошел в отделении банка ВТБ, расположенном на улице Вольной в поселке Путилково городского округа Красногорск. По уточненной информации, подросток зашел в помещение, положил неизвестный предмет и покинул отделение.

Спустя непродолжительное время в помещении раздался хлопок, после чего началось возгорание. Огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарной части, что позволило избежать распространения пламени и более серьезных последствий.

В результате происшествия пострадавших нет. Подростка задержали, его личность устанавливается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.