сегодня в 17:10

В Пушкинском округе задержали рецидивиста за кражу конфет

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в попытке кражи из гипермаркета в Пушкинском округе Подмосковья. Он попытался вынести пять упаковок конфет на сумму около 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого торгового объекта. На место оперативно прибыли сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны.

На месте выяснилось, что посетитель сложил в сумку пять упаковок конфет общей стоимостью порядка 10 тыс. рублей и попытался покинуть магазин, минуя кассовую зону.

Росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний приезжий, ранее судимый за кражу. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.