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В Прокопьевске хозяйка горящего приюта не смогла спасти слепого пса

Происшествия

Хозяйка приюта пыталась вывести слепого пса из горящего здания, но пожарные вывели ее саму. Пес погиб, сообщает vse42.ru.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в приюте «Остров надежды» в Прокопьевске. Здание полностью сгорело, погибли пять животных. Во время пожара обрушилась крыша.

«Четыре животных были сразу заблокированы упавшей крышей в коридоре. Им не удалось выбраться», — рассказали в приюте.

Хозяйка проверяла помещения и искала собак и кошек, пока оставаться внутри не стало слишком опасно. Она пыталась добраться до слепого пса, но спасти его не смогла.

Собаки, которые находились на улице, не пострадали. Хозяйка приюта просит помощи у жителей Кузбасса.

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