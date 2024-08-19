В Приморском Следкоме рассказали о махинациях бывшего ректора ВГУЭС

Бывший ректор университета Владивостока Геннадий Лазарев и его подчиненные за время своей работы похитил 16 зданий ВУЗа, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

«По версии следствия, обвиняемые в период с 1996 по 2024 год обманным путем похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов имущества», — сказано в сообщении ведомства.

Переоформленные на подставные юридические лица помещения сдавали в аренду приморскому вузу.

Следователи также выяснили, что студентам, принятым на обучение в университет на бюджетной основе, об этом не сообщалось. Они вносили плату якобы за допуслуги.

В университете работала незаконная схема по погашению задолженностей за деньги, сказано в сообщении.