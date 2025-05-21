В Приморском крае учительница натравила школьников на неугодного ученика

В Приморском крае учительница натравила школьников на четвероклассника, который пожаловался на нее родителям. После внутренней проверки преподавателя уволили, сообщает Baza .

Инцидент произошел в школе № 1 в Артеме. Накануне ученик 4-го класса пожаловался родителям на учительницу Татьяну Ш. Мама сходила в учебное заведение и поговорила с директором.

На следующий день преподаватель решил отомстить ученику. Женщина сначала отругала школьника на уроке, а затем на перемене спокойно наблюдала как одноклассники его избивают. При этом школьники продолжили издеваться над мальчиком и после уроков.

О произошедшем стало известно администрации учебного заведения. Учительницу вызвали на беседу, но она все отрицала. Татьяна была уверена, что камеры в классе не работают и тем более не записывают звук. После внутренней проверки преподавателя уволили, а с учениками провели воспитательную беседу.

Кроме того, к делу подключилась прокуратура, которая направила представление мэру города и начала собственную проверку.