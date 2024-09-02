В Приморье вымогатель довел до суицида бойца СВО. Он задержан

Волк: в Приморье задержан подозреваемый в вымогательстве выплат у участников СВО

В Уссурийске Приморского края правоохранители задержали рецидивиста, подозреваемого в вымогательстве денежных средств у военнослужащих — участников СВО, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

К полицейским обратились родственники мужчины, который решил покончить с собой. Они попросили посодействовать в его розыске. Пропавшего обнаружили в лесу без сознания, его передали медикам скорой помощи.

Ранее он записал видеообращение, которое разлетелось в соцсетях. На кадрах мужчина рассказал, что приехал с СВО, а местные бандиты вымогают у него и других участников боевых действий положенные им выплаты.

В результате сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве был задержан ранее судимый местный житель 2002 г. р. Он во всем сознался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выявляют личности всех злоумышленников и устанавливают сумму причиненного бойцам СВО ущерба.

Кроме того, руководство УМВД России по Приморскому краю оценит полноту принятых сотрудниками полиции мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении военнослужащих.